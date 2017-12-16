63-летняя женщина-лесничий – ВИДЕО

2017-12-16 22:39 | www.oxu.az | 4

Вот уже 12 лет она занимается защитой лесов. И ее самый верный и близкий друг – конь – всегда рядом с ней.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber, Симе Мамедовой 63 года. Она – жительница села Енийол Исмаиллинского района. Большую часть жизни она вместе со своими детьми посвятила защите лесов родного района.

Ее знакомые говорят, что она справляется с трудностями получше любого мужчины. Сима Мамедова является лесничим лесов сел Енийол, Гарсала, Ашагы Гарагая, Юхары Гарагая, Садиан, Юхары Диаллы Исмаиллинского района. Несмотря на то, что она единственная женщина-лесничий, она достойно справляется с работой.