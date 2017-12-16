Во Флориде полиция выдворила жительницу дома престарелых за долги – ВИДЕО

2017-12-16 23:01 | www.oxu.az | 5

В Сети появились шокирующие кадры задержания 93-летней жительницы Флориды, которую правоохранители силой выдворили из дома престарелых.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на MIGnews.com, видеоролик опубликован на Youtube.

По сообщениям, Хуаниту Фитцжеральд выдворили якобы из-за неоплаченной ренты. Инцидент произошел 12 декабря. Полицию вызвала домовладелица, заявив, что женщина не платила уже три месяца.

По словам хозяйки общежития, Фитжеральд объясняла свой отказ тем, что скоро умрет. Также 93-летняя женщина жаловалась на плесень в помещении.

Когда сотрудники прибыли на место, Фитжеральд отказалась покидать дом, заявив: "Я никуда не пойду, пока вы не вынесете меня отсюда".

После чего полицейские на руках вынесли женщину из дома и поместили в автомобиль.

Пенсионерку отвезли в участок, где она провела в камере 2 дня, после чего была освобождена под обязательство явиться в суд для дальнейшего разбирательства.

Хуанта Фитжеральд, в свою очередь утверждает, что заплатила за аренду в сентябре, однако после того, как хозяйка "решила вышвырнуть ее оттуда, она больше не принимала оплату".