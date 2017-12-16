В Турции за неделю нейтрализованы 39 террористов

2017-12-16 23:01 | www.trend.az | 5

В ходе антитеррористических операций, проведенных в Турции с 8 по 14 декабря, нейтрализовано 39 террористов РПК, сообщают турецкие СМИ.

В ходе операций также уничтожено 63 укрытия террористов, а также 17 самодельных взрывных устройств и мин, изъято четыре винтовки, пять единиц иного стрелкового оружия, пять мин, боеприпасы для минометов, пять килограммов взрывчатки, 681 килограмм нитрата аммония, восемь ручных гранат, 1371 единица боеприпасов, 64 единицы боеприпаса к гранатомету РПГ-7.

В результате операции погиб один солдат, еще один получил ранение.