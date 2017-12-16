"Реал" в третий раз стал победителем ЧМ по футболу среди клубов

2017-12-16 23:40 | www.trend.az | 4

Футболисты мадридского "Реала" нанесли поражение бразильскому "Гремио" в финальном матче чемпионата мира среди клубов в ОАЭ, сообщает Интерфакс.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Реала". Гол в составе "сливочных" на 53-й минуте забил Криштиану Роналду.

Таким образом, "Реал" в третий раз выиграл клубный ЧМ и по этому показателю сравнялся с лидировавшей "Барселоной" (Испания).

"Реал" и "Гремио" выступают на турнире как лучшие клубы Европы и Южной Америки.