Обладательница наибольшего числа премий Emmy Шейла Невинс уходит на пенсию

2017-12-17 00:24 | www.trend.az | 5

Почти 40 лет возглавлявшая отдел документальных фильмов телеканала HBO 78-летняя продюсер Шейла Невинс уходит на пенсию. Об этом сама Невинс заявила в опубликованном в субботу интервью американской газете The New York Times, передает ТАСС.

"Есть что-то захватывающее в том, чтобы уйти с работы: все, что я делала, это работала. Я как будто родилась на HBO и не хотела умирать там. Если бы я осталась дольше, я, наверное, умерла бы за моим рабочим столом. Я сожалею, что осталось так мало времени", - рассказала Невинс.

Согласно источникам американского журнала The Hollywood Reporter, продюсер уйдет из компании в начале 2018 года.