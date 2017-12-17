В Шеки мужчина ранил ножом 23-летнего соседа

2017-12-17 00:44 | www.apa.az | 6

В Шеки мужчина ранил ножом 23-летнего соседа. Как сообщает шеки-загатальское бюро АПА, 16 декабря вечером около 19 часов житель села Беюк Дехне Эшгин Рифахил оглу Набиев 1994 г.р. поступил в Шекинскую райбольницу с ножевыми ранениями в разных частях тела.

Пострадавший с непроникающими колото-резаными ранами был срочно помещен в хирургическое отделение, состояние среднетяжелое. По его словам, ранения ему нанес сосед Вагиф.

По факту полиция приступила к разбирательству.