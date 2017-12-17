В США "криминальный Санта" застрял в дымоходе при попытке ограбления

2017-12-17 00:43 | www.trend.az | 5

Мужчина в Калифорнии намеревался ограбить офис, однако при попытке проникнуть внутрь через дымоход застрял и сам вызвал спасателей, передаеь РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз полиции города Ситрес Хайтс.

Правоохранители сообщили, что в среду к ним поступил вызов от мужчины, который заявил, что застрял в трубе. Полиция и пожарная служба выехали на вызов. Несостоявшимся грабителем, которого окрестили "криминальным Сантой", оказался 32-летний Джесси Беруби из калифорнийского города Роклин.

"Беруби соскользнул вниз по трубе, пытаясь проникнуть в помещение, однако ему это не удалось, он застрял и не мог вылезти из дымохода. К счастью, Беруби смог вызвать помощь", — говорится в релизе полиции.