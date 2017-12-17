Армянка и азербайджанка поют вместе на армянском языке – ВИДЕО

2017-12-17 01:06 | www.oxu.az | 4

В социальных сетях появилось видео, на котором армянка и азербайджанка поют армянские песни, среди которых популярная композиця "Mi gna" (Не уходи), передает Oxu.Az со ссылкой на haqqın.az.

На видео проживающая в России Кима Худоян поет вместе со своей подругой Айтен. Одна из армянских групп в инстаграме выложила эту запись. В комментариях под видео армянские пользователи написали: «Молодцы!», «Умнички! Пусть новое поколение растет без груза ненависти и мести», «Нет плохих национальностей, есть плохие люди!», «В Иране армяне и азербайджанцы очень хорошо дружат», «В России это возможно» и т.д.

Худоян поблагодарила аудиторию за добрые отзывы. Правда, были и комментарии другого типа. Так, один из армянских пользователей высказался: «Интересно, что только армяне говорят о дружбе! А вы у азербайджанцев спросили – может, не хотят дружить с вами?!»