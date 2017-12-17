Хочешь хорошую песню, приезжай в Газах – еще один азербайджанец на "O Səs Türkiyə"

2017-12-17 01:11 | www.oxu.az | 5

На известном конкурсе песни в Турции "O Səs Türkiyə" принял участие еще один азербаджанец.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, речь идет об Озане Ахмедове из Газаха, который принимал участие и в других сезонах соревнования. На этот раз он исполнил песню "Bamboleo" группы "Gipsy Kings.

Прежде чем исполнить песню, Азад сказал: "Хотите услышать хорошую песню, приходите в Газах, туда, где жил Самед Вургун".

На песню повернулись Йылдыз Тильбе и Хадисе. Своим дальнейшим руководителем он выбрал Хадисе.