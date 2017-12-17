Скелет мамонта из Сибири продан во Франции более чем за €548 тыс.

2017-12-17 01:37 | www.trend.az | 5

Скелет гигантского шерстистого мамонта был продан в субботу в Лионе за 548,25 тысяч евро, передает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.

Шерстистые мамонты - самые крупные из всех видов мамонтов. Скелет, который был найден около 10 лет назад в сибирской вечной мерзлоте, имеет высоту в 3,4 м при длине в 5,3 м. Он находится в отличном состоянии и в нем присутствует 80% костей. Довольно часто такие скелеты продаются в сильно дополненном и восстановленном виде, причем зачастую продавцы обманывают покупателей, заменяя недостающие кости костями современных слонов.

Мамонт был приобретен владельцем некоей компании из Страсбурга, на фирменном знаке которой присутствует это животное. Глава фирмы заявил, что поместит дорогостоящее приобретение в холле офиса своей компании.