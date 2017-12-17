Трамп рассказал о пользе от принимаемой налоговой реформы

2017-12-17 02:40 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что налоговая реформа, которая вышла на "финишную прямую" в конгрессе, ускорит экономический рост и вернет в экономику средства компаний, размещенные за рубежом, передает РИА Новости.

"Четыре триллиона долларов вернутся в страну — это деньги, которые застряли за рубежом на протяжении многих лет", — заявил Трамп журналистам президентского пула.

"Экономика уже достигла (роста) в 3 процента. Никто не думал, что будет что-то близкое к этому. Я думаю, мы можем в конечном счете подняться до 4, 5, даже 6 процентов (экономического роста). Каждый процентный пункт — это 2,5 триллиона долларов. Мы вернулись в игру и скоро станем по-настоящему лучшими", — заявил Трамп.