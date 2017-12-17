Сестра президента Гондураса погибла в авиакатастрофе

2017-12-17 04:54 | www.apa.az | 4

Шесть человек, включая сестру президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, погибли при катастрофе вертолета в субботу. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Heraldo.

По данным издания, всего на борту вертолета ВВС страны находились шесть человек, в том числе Ильда Эрнандес, все они погибли. Отмечается, что вертолет разбился в департаменте Франсиско-Морасан.

Ильда Эрнандес ранее была министром связи, сейчас она выполняла работу советника в ходе предвыборной кампании действующего главы государства.

По предварительным данным, вертолет модели AS305 Ecuriuel был современным, часто использовался для полетов. Никаких сигналов о неполадках на борту во время последнего полета не поступало.

В знак скорби о погибшей сестре президент Эрнандес в своем микроблоге в Twitter вывесил изображение траурной ленты.