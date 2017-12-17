Автобус с детскими футбольными командами столкнулся с поездом в Мексике, есть жертвы

2017-12-17 05:14 | www.trend.az | 4

По меньшей мере два человека погибли и 15 получили травмы в субботу при столкновении автобуса с грузовым поездом в мексиканском штате Халиско, передает ТАСС со ссылкой на портал NTR Guadalajara.

Согласно информации, на борту автобуса находились члены детских команд по футболу, которые ехали на турнир в сопровождении взрослых.

"В автобусе было примерно 60 человек, из них 40 - члены трех подростковых футбольных команд", - рассказал один из руководителей спасательной службы региона Хайме Альберто Морено Качо.