В Каракалпакстане под посевы красного перца отведут до 15 тысяч гектаров

2017-12-19 06:00 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Республике Каракалпакстан под посевы красного перца в 2018 году планируется выделить до 15 тысяч гектаров территории.

Как сообщает национальное информагентство УзА, такое поручение дано президентом Узбекистана в ходе поездки 15-16 декабря в регион Приаралья.

Культивирование данной высокодоходной, экспортоориентированной агрокультуры планируется на основе индонезийских сортов красного перца. Их эффективность была оценена в ходе недавней поездки делегации Узбекистана в Индонезию.

По словам члена делегации, главы местной администрации (хокима) Берунийского района Каракалпакстана Фархода Эрмонова, уровень горечи узбекистанских местных сортов перца составляет 3,4 балла. Уровень горечи перца из Индонезии равен 7,8 балла, то есть полностью соответствует мировым стандартам. От урожая этого сорта с каждого гектара можно получить прибыль в размере 20-27 млн сумов.

Как отметил хоким, только в Берунийском районе в будущем году планируется на 1 тысяче гектаров выращивать завезенный из Индонезии красный перец. Под посевы отведут нерентабельные низкоурожайные хлопковые поля. Прибыль от урожая красного перца в несколько раз превышает прибыль от хлопка.