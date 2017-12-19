ООН: более 258 млн. человек в мире являются мигрантами

2017-12-19 06:12 | www.apa.az | 7

Более 258 миллионов человек в мире являются мигрантами.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

В документе отмечается, что число мигрантов увеличилось на 49% по сравнению с 2000 годом, при этом 26 млн из них являются беженцами. Больше всего покинувших свою страну (49,8 млн человек) проживают в США. Число мигрантов, живущих в Саудовской Аравии, Германии и России достигает около 12 млн человек в каждой стране. В Великобритании этот показатель составляет 9 млн человек.

Больше всего мигрантов в мире из Индии - 17 млн человек, следом за ней следует Мексика - 13 млн человек. Значительную часть из общего числа мигрантов составляют выходцы из России, Китая, Бангладеш, Сирии, Пакистана и Украины - от 6 до 11 млн человек из каждой из этих стран.