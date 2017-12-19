В Узбекистане зафиксирован спад коррупционных правонарушений

2017-12-19 06:13 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане за девять месяцев 2017 года прослеживался спад совершения должностными лицами коррупционных правонарушений на 33 процента.

Такие данные приведены накануне в ходе «Дня открытых дверей», организованного Генеральной прокуратурой Узбекистана и приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией.

«Своевременно проведенные меры по профилактике и предупреждению коррупции, которые были предусмотрены Государственной программой по противодействию коррупции Республики Узбекистан, позволили достичь определенных положительных результатов в сфере профилактики злоупотреблений служебными полномочиями в государственном секторе. Например, за девять месяцев 2017 года прослеживался спад совершения должностными лицами коррупционных правонарушений на 33 процента», - сказал заместитель начальника Управления Генеральной прокуратуры Бахром Кабилов.

Как отмечалось в ходе выступлений, в начале 2017 года в рамках законодательной инициативы президента Республики Узбекистан, вступил в силу закон «О противодействии коррупции» (от 03.01.2017 года).

В стране реализуется Государственная программа по противодействию коррупции на 2017-2018 годы и Комплексный план практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий.

Активизировалось международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции, имеющее важное значение в реализации указанных программных документов, в том числе с такими структурами, как УНП ООН, ПРООН, ОЭСР, ОБСЕ, ЕАГ и другими.