Сенат Узбекистана рассмотрит госбюджет, ряд законов и вопросов

2017-12-19 06:15 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте 20 декабря состоится 13-ое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Как сообщили в пресс-службе парламента, на обсуждение вносится вопрос о Государственном бюджете республики, бюджетах государственных целевых фондов и основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2018 год.

В повестку дня внесен ряд законов и вопросов, в том числе законы «Об административных процедурах», об утверждении Военной доктрины Узбекистана в новой редакции, Гражданского процессуального кодекса республики в новой редакции, Экономического процессуального кодекса, Кодекса Республики Узбекистан об административном судопроизводстве, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов, а также принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан».

Сенаторами планируется рассмотреть также законы «Об учреждении медали «Келажак бунёдкори», «Об установлении Дня работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан», «Об установлении Дня работников сферы строительства Республики Узбекистан» и другие.