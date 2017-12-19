Узбекистан планирует отменить индивидуальные льготы для отдельных хозяйствующих субъектов по ввозу продовольственных товаров

2017-12-19 06:28 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - С 1 февраля 2018 года Узбекистан планирует отменить индивидуальные таможенные, налоговые и иные льготы, а также другие преференции, предоставленные отдельным хозяйствующим субъектам по ввозу продовольственных товаров.

Соответствующий проект указа президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны» с 18 декабря текущего года размещен для широкого обсуждения на портале СОВАЗ. Обсуждение предусмотрено до пятого января 2018 года.

«Доминирующему положению отдельных импортеров на рынке способствует предоставление им индивидуальных льгот и преференций, создание для них эксклюзивных условий ведения деятельности, что приводит к ограничению доступа на рынок других субъектов предпринимательства», - отмечается в указе.

«Сложившаяся ситуация в данной сфере снижает деловую активность и инвестиционную привлекательность Узбекистана, наносит серьезный урон репутации страны на международной арене», - говорится в указе.

Согласно документу, Кабинету Министров Республики Узбекистан запрещается принятие решений, предусматривающих предоставление отдельным хозяйствующим субъектам индивидуальных таможенных, налоговых и иных льгот, а также других преференций по ввозу в республику продовольственных товаров.

Указом в месячный срок дано задание разработать комплекс мер на 2018 год по поиску и привлечению поставщиков продовольственной продукции, созданию для них равных условий вхождения на рынок, оказанию им содействия в заключении договоров, транспортировке и хранении ввезенной продукции, а также иных мер, направленных на полное удовлетворение спроса населения на качественные, доступные продовольственные товары.

Меры также должны предусматривать создание во всех регионах республики на условиях государственно-частного партнерства специализированных складских помещений, хранилищ, холодильных камер, современного высокотехнологичного, энергоэффективного оборудования по переработке и фасовке продовольственных товаров.