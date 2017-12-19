В Узбекистане внедрен новый порядок финансирования государственных программ развития

2017-12-19 06:48 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президентом Узбекистана 18 декабря принято постановление о внедрении нового порядка формирования и финансирования государственных программ развития республики.

Согласно документу, в Узбекистане внедряется порядок реализации проектов, в том числе по развитию регионов и отраслей экономики, финансируемых за счет средств централизованных источников, на основе государственных программ развития республики, утверждаемых президентом.

Будет образован Фонд финансирования государственных программ развития Республики Узбекистан при Кабинете министров.

Устанавливается, что финансирование проектов, включенных в государственные программы развития, по которым определены централизованные источники финансирования, осуществляется исключительно через Фонд, средства которого аккумулируются на счетах в Центральном банке Республики Узбекистан. Исполнительным органом и распорядителем средств Фонда является исполнительная дирекция Фонда.

Исполнительным директором Фонда является заместитель премьер-министра Республики Узбекистан – руководитель Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма.

В числе источников формирования средств Фонда определены средства госбюджета и государственных внебюджетных фондов, предназначенных для финансирования проектов, включенных в государственные программы развития; средства Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, выделяемые для реализации государственных программ развития; иностранные кредиты, привлекаемые под гарантию правительства; другие источники, устанавливаемые решениями правительства.