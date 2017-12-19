Трамп в разговоре с Путиным всегда отстаивает интересы США - Белый дом

2017-12-19 07:11 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп во время своих контактов с президентом России Владимиром Путиным всегда решительно отстаивает американские интересы, но при этом обсуждает возможные сферы сотрудничества. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник в интервью телеканалу CNN заявил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Майкл Энтон.

"Он высказывает обеспокоенность [действиями российских властей] со стороны Америки и он решительно отстаивает американские интересы. Они говорят о сферах сотрудничества, они обсуждают борьбу с ИГ (группировка "Исламское государство"), они говорят о попытках работать вместе с целью обеспечить стабильность в Сирии, добиться завершения сирийской гражданской войны", - сказал Энтон.