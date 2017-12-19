Число пострадавших в ходе протестов в Аргентине возросло до 162 человек (Обновлено)

2017-12-19 07:49 | www.trend.az | 6

07:49 (GMT+4) Число пострадавших в столкновениях протестующих с полицией из-за готовящейся пенсионной реформы в столице Аргентины Буэнос-Айресе возросло до 162, передает РИА Новости со ссылкой на издание Todo Noticias.

По данным издания, 162 человека обратились за медицинской помощью, из них более 80 — сотрудники правоохранительных органов. Помимо этого, полиция задержала 81 человека.

03:33 (GMT+4) По меньшей мере 48 полицейских пострадали в результате беспорядков, вспыхнувших в понедельник на акциях протеста против пенсионной реформы в Буэнос-Айресе (Аргентина). Как сообщило министерство безопасности города, 48 человек были задержаны, передает ТАСС.

"К 18:00 вследствие нападения манифестантов на сотрудников полиции Буэнос-Айреса были зарегистрированы 48 задержанных и 48 полицейских с травами разной степени тяжести", - говорится в сообщении.