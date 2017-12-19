Узбекистан осуществит пилотные транзитные перевозки по маршруту БТК

2017-12-19 08:00 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - В планах развития железнодорожных перевозок Узбекистана - осуществление пилотных транзитных перевозок внешнеторговых грузов по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК) с выходом в порты.

Предусмотрено также участие в формировании единого транзитного коридора Азербайджан — Грузия — Турция — страны ЕС с определением объемов перевозок внешнеторговых и транзитных грузов.

Эти планы включены в "Комплексную программу совершенствования транспортной инфраструктуры и диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов на 2018 — 2022 годы", которая является частью принятого второго декабря текущего года постановления президента Узбекистана.

Первые шаги по реализации данных планов отнесены к первому кварталу 2018 года, с организацией переговоров с выездом на места, рассмотрением вопросов в ходе заседаний межправкомиссий.

Отметим, что открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс состоялось в Азербайджане 30 октября текущего года.

В нем приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы правительств Казахстана, Грузии и Узбекистана — Бакытжан Сагинтаев, Георгий Квирикашвили и Абдулла Арипов.