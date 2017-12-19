Teröristlere sınırda yeni tarife! Önce eşlerini gönderiyorlar

2017-12-19 08:51 | www.trend.az | 1

Suriye’de terör örgütü DEAŞ mensuplarının imha edilmesinin ardından komuta merkezi konumundaki Rakka ve Deyrizor’u kaybeden DEAŞ, Mayadin bölgesinde sıkıştı. Özellikle DEAŞ adına savaşan yabancı savaşçılar kendi ülkelerine dönmek için terör örgütünden ayrıldı ve Türkiye sınırına gelmeye başladı. Silah ve bomba eğitimi alan, eylem potansiyeli bulunan bu teröristlerin Türkiye’ye sızma ihtimaline karşı güvenlik güçleri de sınır bölgesinde sıkı tedbirler aldı.

GEÇİŞ ZORLAŞTI, TARİFE DEĞİŞTİ

Sınıra duvar örülmesi, sıkı tedbirlerin alınması ve Suriye’de büyük güç kaybeden DEAŞ’lıların Türkiye üzerinden Avrupa’ya kaçmak istemesi üzerine kaçakçılar da tarifesinde değişiklik yaptı. Yeni tarifeye göre; kaçakçıların DEAŞ adına savaşan yabancıları, yakalanma riski yüksek olduğu için sınırdan geçirmek üzere 3 bin dolar karşılığında anlaştıkları belirtildi. DEAŞ Suriye’de güç kaybetmeden önce ise bu tarifenin bin doların altında olduğu öğrenildi.

Kaçakçıların PYD- YPG ve diğer gruplara bağlı kişiler için sınır geçiş tarifesinin ise bin dolar olduğu belirtildi. Sigara kaçakçılığından daha fazla kazanç sağladığı için insanların yasadışı geçişini sağlamaya başlayan kaçakçıların, DEAŞ’lı kadınların sınır geçişi için yine bin dolar istediği ifade edildi.