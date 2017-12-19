Рейтинг богатейших знаменитостей США

2017-12-19 09:07 | www.trend.az | 6

Режиссер Джордж Лукас, придумавший киновселенную "Звездные войны" (Star Wars), назван журналом Forbes самой богатой американской знаменитостью этого года, передает ТАСС. Его состояние оценивается в $5,5 млрд. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

На втором месте расположился режиссер Стивен Спилберг, капитал которого достигает $3,6 млрд. На третьей позиции - популярная телеведущая и владелица собственного канала Опра Уинфри ($2,8 млрд).

Далее следуют бывший баскетболист Майкл Джордан ($1,4 млрд), иллюзионист Дэвид Копперфильд ($875 млн), рэперы Дидди ($820 млн) и Джей-Зи ($810 млн), гольфист Тайгер Вудс ($750 млн) и еще один рэп-исполнитель Доктор Дре ($740 млн). Замыкает рейтинг писатель Джеймс Паттерсон ($730 млн).