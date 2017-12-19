Эти лица получат бесплатное лечебно-профилактическое питание

2017-12-19 09:10 | www.oxu.az | 7

В Азербайджане лицам, работающим в вредных, тяжелых условиях и под землей, будут выдавать лечебно-профилактическую еду, молоко или другие равноценные пищевые продукты.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим Кабинет министров утвердил «Список производств с тяжелыми и вредными условиями труда для бесплатной выдачи работникам лечебно-профилактической еды, молока или других равноценных пищевых продуктов.

Минздраву поручено в течение месяца утвердить «Рацион бесплатной лечебно-профилактической еды и состав витаминных препаратов».

Э.Ш.

