В Анкаре в перестрелке погиб полицейский

2017-12-19 09:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Анкаре в ходе перестрелки погиб полицейский, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел во время проверки документов одного из пассажиров автобуса, следовавшего в восточную провинцию Сиирт.

Стрелявшему удалось скрыться с места происшествия.

По предварительным данным, он является членом террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.