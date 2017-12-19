Протесты в Буэнос-Айресе, пострадали более 160 человек – ВИДЕО

2017-12-19 09:18 | www.oxu.az | 6

В Буэнос-Айресе вспыхнули массовые беспорядки, связанные с проводимой в стране пенсионной реформой. Всего в них пострадали более 162 человек, из них 88 — полицейские.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает La Nacion.

Участники протестных акций строили на улицах города баррикады и закидывали полицию камнями. Для нападений они применяли самодельные рогатки и катапульты. В ответ правоохранительные органы применили водометы и резиновые пули.

Основным местом столкновений стала площадь в центре города, перед Конгрессом Аргентины.

По данным издания, порядка 80 человек были задержаны полицией.

Протесты связаны с планируемым изменением формулы расчета пенсии. Сторонники левых движений опасаются, что это приведет к сокращению выплат. Правительство, в свою очередь, рассчитывает на то, что реформа поможет снизить дефицит государственного бюджета.

A.M.