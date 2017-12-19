В Баку избитый водитель совершил аварию

2017-12-19 09:30 | www.oxu.az | 6

В Баку избитый за рулем водитель совершил аварию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

Так, Нурлан Гасанлы 1990 г.р., находясь за рулем иномарки Mercedes с государственным регистрационным номером 99-FD-939, выезжая с улицы Акима Аббасова на улицу Шафайет Мехдиева, повздорил с находящимися в автомобиле женщиной и мужчиной. Во время ссоры Н.Гасанлы был избит. В итоге, потеряв управление, он сбил Гусейнова Рояла Раджаб оглы 1992 г.р., который чинил свой мотоцикл возле дороги.

Затем он сбил Джамиева Эльчина Яшар оглы 1988 г.р. и врезался в другой автомобиль.

Оба пострадавших доставлены в больницу. По словам врачей, Э.Джамиев впал в кому. Находящемуся в автомобиле Н.Гасанлы оказана первичная медицинская помощь.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Ясамальского районного управления полиции задержали водителя, совершившего аварию, и пассажиров. Ведется следствие.

Э.Ш.

