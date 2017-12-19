Мировые цены на нефть растут

2017-12-19 09:24 | www.trend.az | 5

Цены на нефть эталонных марок незначительно растут во вторник, инвесторы ждут данных о запасах топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,06 (0,09%) - до $63,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $0,18 (0,28%) - до $63,41 за баррель, сообщает Интерфакс.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,13 (0,23%) - до $57,29 за баррель. В понедельник январские контракты на WTI подешевели на $0,14 (0,24%) - до $57,16 за баррель.

Поздно вечером во вторник свой отчет о запасах топлива в Штатах, основанный на добровольно предоставляемых данных, представит Американский институт нефти (API), а официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 18:30 по московскому времени.