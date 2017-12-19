Премьер Японии хочет решить проблему "принадлежности четырех островов"

2017-12-19 09:34 | www.trend.az | 6

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на лекции в Токио, заявил о намерении продвигать переговоры по заключению мирного договора с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

"(Я) намерен решить проблему принадлежности четырех островов (Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи – ред.) и достичь конкретного продвижения к заключению мирного договора", — сказал премьер. Он подчеркнул также важность ускорить конкретизацию пяти проектов совместной деятельности с Россией на этих островах.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил глава ведомства. В июне и октябре состоялись поездки группы более 50 представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы для того, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов.