Fransa Cumhurbaşkanı'ndan nükleer anlaşmaya destek

2017-12-19 10:02 | www.trend.az | 1

İran’ın Paris Büyükelçisi Abulkasim Delfi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda yaptığı görüşmede güven mektubunu takdim etti.

İran’ın Paris Büyükelçisi Abulkasim Delfi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda yaptığı görüşmede güven mektubunu takdim etti.

İran ile Fransa’nın eskilere dayanan münasebetleri ile aralarındaki olumlu gelişmelere işaret eden Delfi, nükleer anlaşma sonrası ortaya çıkan karşılıklı siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel işbirliğinin altını çizip şöyle dedi: Cumhurbaşkanı Ruhani’nin gerçekleştirdiği Paris ziyaretinin devamında imzalanan işbirliği anlaşmaların yürürlüğe girmesi, iki ülke arasındaki münasebetlerin daha da geliştirilmesi açısından olumlu adımlar atmak için uygun bir zemin hazırladı.

İran’ın Paris Büyükelçisi, Tahran’ın bölgesel gelişmelere ilişkin tavırlarını da açıklayarak, “İran olarak bölgedeki sorunların diyalog aracılığıyla çözülmesi gerektiğini düşünüp her türlü yabancı bir müdahaleye karşıyız” şeklinde konuştu.