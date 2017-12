МИД: Армения должна понимать, что попытки оккупации территорий путем силы неприемлемы

«Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, кажется, столкнулся с новым конкурентом в лице вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова. Но заявления каждого из них не уступают друг другу с точки зрения отсутствия логики и бессмысленности».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя мысли, озвученные вице-спикером армянского парламента Шармазановым во время встречи с латвийской делегацией.

Г.Гаджиев отметил, что выступающему от имени Евросоюза Шармазанову в первую очередь рекомендуется ознакомиться с документами ЕС: «В итоговой Декларации прошедшего в Брюсселе саммита Восточного Партнерства еще раз в однозначном порядке была подтверждена территориальная целостность, независимость и суверенитет территорий всех государств Восточного Партнерства. В Декларации говорится, что ЕС остается приверженным обязательствам по поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета стран всех партнеров. В заявлении также нашли отражение Итоговый Акт, Парижская Хартия ОБСЕ 1990 года, а также ссылки на Глобальную Стратегию ЕС».

Х. Гаджиев сказал, что в глобальной стратегии ЕС основными элементами регулирования безопасности Европы являются суверенитет, независимость и территориальная целостность государств, неприкосновенность границ: «Эти принципы применяются в отношении членов ЕС и всех государств за пределами организации. (The sovereignty, independence and territorial integrity of states, the inviolability of borders and the peaceful settlement of disputes are key elements of the European security order. These principles apply to all states, both within and beyond the EU’s borders)».



«В принятой Европарламентом 13 декабря 2017 года резолюции «О внешней политике и политике безопасности ЕС» Европарламент подтверждает приверженность к обязательствам по поддержке территориальной целостности стран «Восточного партнерства» в рамках признанных на международном уровне границ стран. Неслучайно, что для Европы, которая пострадала от II Мировой войны и фашизма, территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность границ являются основополагающими принципами. Армянская сторона должна, наконец, понять, что попытки изменения признанных на международном уровне границ государств и оккупация территорий путем силы неприемлемы. Эти попытки ни в коем случае не могут считаться легитимными», - добавил официальный представитель МИД.