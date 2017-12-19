Можно ли пользоваться мобильными телефонами на уроках?

2017-12-19 09:52 | www.oxu.az | 8

«Минобразования не ставит никаких ограничений на использование мобильных технологий – телефонов, планшетов во время учебного процесса в учебных заведениях Азербайджана в случае необходимости».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сказал завсектором министерства образования Джасарет Валехов.

По его словам, мобильные технологии могут использоваться лишь по назначению, то есть в учебных целях. Например, если надо визуализировать какую-либо информацию. В других случаях использование телефонов и планшетов запрещено, так как они отвлекают от учебного процесса.

Дж.Валехов сказал, что на использование мобильных технологий во время занятий школьниками и студентами не нужно никакого специального разрешения структур, которым подчиняется руководство школы, в частности министерства образования.

Напомним, что депутаты парламента Киргизии выступили с предложением запретить мобильные телефоны в общеобразовательных школах.

Э.Ш.

