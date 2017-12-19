Представительство ЕС в ОБСЕ, защищая неприкосновенность границ, не проявляет принципиальной позиции по Нагорному Карабаху - заявление

2017-12-19 09:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Представительство Европейского союза (ЕС) в ОБСЕ, хотя и защищает важность неприкосновенности признанных на международном уровне границ стран-членов ОБСЕ, уважения их суверенитета и территориальной целостности, почему-то не демонстрирует принципиальной позиции в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом говорится в заявлении азербайджанской делегации в ответ на выступление еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнеса Хана на 1169 заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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