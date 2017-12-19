Началось строительство жилого комплекса для сотрудников академии наук Азербайджана

2017-12-19 09:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В поселке Сарай Абшеронского района, где расположен «Академический городок», на территории семи гектаров для сотрудников Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на первом этапе запланировано строительство двух блоков, а в целом ожидается возведение 18 блочного жилого комплекса. Об этом Trend сообщил руководитель проекта Эльчин Оруджев.

«Жилой комплекс «Science City», который будет построен с целью улучшения квартирных условий сотрудников НАНА, расположен на экологически чистой территории», - сказал Оруджев, подчеркнув, что во дворе и вокруг жилого комплекса будут разбиты большие парки.

Руководитель проекта отметил, что 1,2,3 комнатные квартиры в жилом комплексе спроектированы в современном дизайне и будут построены с высоким качеством.