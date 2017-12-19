Начала деятельность Ассоциация мини-футбола Азербайджана

2017-12-19 09:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Компания Azfar Group, которая вносит большой вклад в дело популяризации и массовости мини-футбола в стране, учредила Ассоциацию мини-футбола Азербайджана (Azərbaycan Mini-Futbol Assosiasiyası, AMFA), сообщили Trend в пресс-службе Azfar Group.

"Азербайджан известен во всем мире как спортивная держава, и международные спортивные организации высоко оценивают успехи нашей страны. Забота и внимание государства развитию спорта в стране, в том числе к футболу, превратила этот вид спорта в один из самых любимых", - говорится в сообщении

Как известно, более 30 стадионов компании Azfar Group находятся в распоряжении любителей футбола в Баку и Сумгайыте. По инициативе и организации компании впервые в стране был проведен чемпионат Azfar Business League-ABL Cup 2017/18, который вызвал интерес футбольной общественности и деловых кругов, в том числе способствовал пропаганде мини-футбола в корпоративной среде.

Результатом проведенных мероприятий стало объединение в стране любителей футбола, поднятие мини-футбола на профессиональный уровень и решение создать AMFA.

Наличие самых современных спортивных площадок для мини-футбола и тесное сотрудничество с любителями футбола будет играть фундаментальную роль в дальнейшей успешной деятельности Ассоциации мини-футбола Азербайджана.

Главная цель Ассоциации – развитие футбола в стране, повышение массовости среди различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни, в том числе достижение подготовки профессиональных футболистов.