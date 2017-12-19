Объем денежных переводов из России в Узбекистан увеличился

2017-12-19 10:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Совокупный оборот денежных переводов между Узбекистаном и Россией в третьем квартале 2017 года составил 797 миллионов долларов США, что на 19,85 процента превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

Об этом сообщает онлайн издание Uzdaily, ссылаясь на данные Центрального банка России.

По данным российского финансового регулятора, объем денежных переводов из России в Узбекистан в третьем квартале 2017 составил 780 миллионов долларов. Рост составил 21,11 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом из Узбекистана в РФ в третьем квартале 2017 года было переведено средств на 17 миллионов долларов, что на 15 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Сумма одной транзакции из России в Узбекистан в отчетный период увеличилась с 476 до 519 долларов, а из Узбекистана в Россию снизилась с 1295 долларов до 1099 долларов.