МИД: Попытки Армении заполучить земли силовым путем неприемлемы

2017-12-19 10:15 | www.oxu.az | 6

«Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян кажется, столкнулся с новым конкурентом в лице вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова. Но с точки зрения отсутствия логики и содержания их заявления не отличаются друг от друга».

Об этом Oxu.Az сказал глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывания вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова на встрече с латвийской делегацией.

Х.Гаджиев порекомендовал Э.Шармазанову, говорящему от имени Евросоюза, для начала ознакомиться с документами ЕС:

«В итоговой Декларации прошедшего в Брюсселе саммита Восточного Партнерства еще раз в однозначном порядке была подтверждена территориальная целостность, независимость и суверенитет территорий всех государств Восточного Партнерства. В Декларации говорится, что ЕС остается верным обязательствам по поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитету стран всех партнеров. В заявлении также нашли отражение Итоговый Акт, Парижская Хартия ОБСЕ 1990 года, а также ссылки на Глобальную Стратегию ЕС».

По словам Х. Гаджиева, в глобальной стратегии ЕС основными элементами регулирования безопасности Европы являются суверенитет, независимость и территориальная целостность государств, неприкосновенность границ:

«Эти принципы применяются в отношении членов ЕС и всех государств за пределами организации. (The sovereignty, independence and territorial integrity of states, the inviolability of borders and the peaceful settlement of disputes are key elements of the European security order. These principles apply to all states, both within and beyond the EU’s borders).

В принятой Европарламентом 13 декабря 2017 года резолюции «О внешней политике и политике безопасности ЕС» Европарламент подтверждает приверженность к обязательствам по поддержке территориальной целостности стран Восточного Партнерства в рамках признанных на международном уровне границ стран».

Неслучайно, отметил Х.Гаджиев, что для Европы, которая пострадала от II Мировой войны и фашизма, территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность границ являются основополагающими принципами.

«Армянская сторона должна, наконец, понять, что попытки изменения признанных на международном уровне границ государства и оккупация территории неприемлемы. Эти попытки ни в коем случае не могут считаться легитимными», - добавил Хикмет Гаджиев.

Нигяр Оруджева, Э.Ш.

