Министр обороны Израиля о «геноциде армян» – ВИДЕО

2017-12-19 10:20 | www.oxu.az | 6

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в очередной раз поставил под сомнение факт «геноцида армян».

Как сообщает Oxu.Az, в интервью телеканалу RTV1, на вопрос ведущего «Как он смотрит на то, чтобы признать «геноцид армян» в пику Турции?» Либерман ответил:

«Я не считаю, что ворошить именно этот вопрос, который во многом является чисто историческим, спорным и теоретическим, приемлемо. Не думаю, что это имеет конкретное влияние на сегодняшнюю позицию Израиля по Турции».

Минобороны Израиля на вопрос «Вы за Баку, или за отношения Израиля с Армении?» ответил:

«Прежде всего, с точки зрения истории, есть очень много споров. Безусловно наши отношения с Азербайджаном, с Баку, для нас являются очень важными».

Н.О.