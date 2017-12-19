Рынок криптовалют продолжает рост

2017-12-19 10:05 | www.trend.az | 7

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник утром стабилизировалась в цене и торгуется около отметки в 19 тысяч долларов, при этом другие популярные цифровые валюты, напротив, резко подорожали, и в итоге глобальная капитализация рынка криптовают продолжает рост, превысив уже 630 миллиардов долларов, следует из данных торгов, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал всего на 0,2%, до 19,05 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом дешевела на 1%, до 18,72 тысячи долларов, на GDAX — на 0,5%, до 18,94 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 0,6%, до 18,85 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 631,3 миллиарда долларов, увеличившись за сутки примерно на 6,5%, с уровня около 590 миллиардов долларов днем ранее. При этом доля биткоина на данный момент примерно 50% всего рынка криптовалют, Ethereum — 13%, Bitcoin Cash — 6%.

Криптовалюта Ethereum, в свою очередь, дорожала на 16%, до 828,98 доллара, Bitcoin Cash — на 18,75%, до 2,19 тысячи долларов, Ripple — поднимался в цене на 17%, до 84,15 цента, согласным данным CoinMarketCap.