Турция готова к военной операции в Африне – СМИ

2017-12-19 10:10 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - ВС Турции полностью готовы к операциям в сирийском городе Африн, пишут во вторник турецкие СМИ со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что проведение операций в Африне является вопросом времени.

Ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция не исключает проведения новых военных операций против YPG и PYD в Африне.

Он отметил, что для Турции обеспечение собственной безопасности является одним из приоритетов.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения новой военной операции в Африне.