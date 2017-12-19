«Бешикташ» интересуется армянским футболистом

2017-12-19 10:34 | www.oxu.az | 8

Стамбульский «Бешикташ» внимательно следит за ситуацией вокруг Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед» и планирует приобрести армянского полузащитника, передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает источник, контракт бразильского полузащитника Андреаса Талиски в ближайшее время истекает, и в стамбульском клубе видят в Мхитаряне замену бразильцу.

В стамбульском клубе обратили внимание на кандидатуру армянского полузащитника после того, как тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил о том, что в случае выгодного предложения Мхитарян может быть продан.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что армянский полузащитник может вернуться в дортмундскую «Боруссию». По данным 101 Great Goals, игрок «красных дьяволов» недоволен текущим положением дел в клубе. В конце ноября Моуринью заявлял, что стал реже выпускать полузащитника на поле из-за того, что тот стал плохо проявлять себя в играх.

В свою очередь, итальянское издание Corriere dello Sport сообщило о том, что Мхитарян может перейти в миланский «Интер» и стать частью сделки по переходу в «Манчестер Юнайтед» португальского полузащитника итальянской команды Жоао Марио, в услугах которого также заинтересован Жозе Моуриньо.

Мхитарян в этом сезоне провел в составе МЮ 17 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 5 передач.

Э.Ш.

