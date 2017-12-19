Официальный курс маната к мировым валютам на 19 декабря

2017-12-19 10:29 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 декабря установлен на уровне 1,7001 и 2,0048 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.
|Курсы валют и драгметаллов
|19.12.2017
|1 доллар США
|1 USD
|1.7001
|1 евро
|1 EUR
|2.0048
|1 австралийский доллар
|1 AUD
|1.3037
|1 аргентинский песо
|1 ARS
|0.0968
|100 белорусских рублей
|100 BYR
|0.841
|1 бразильский реал
|1 BRL
|0.5169
|1 дирхам ОАЭ
|1 AED
|0.4629
|1 южноафриканский ранд
|1 ZAR
|0.1333
|100 южнокорейских вон
|100 KRW
|0.1565
|1 чешская крона
|1 CZK
|0.078
|1 чилийский песо
|1 CLP
|0.2736
|1 китайский юань
|1 CNY
|0.257
|1 датская крона
|1 DKK
|0.2694
|1 грузинский лари
|1 GEL
|0.67
|1 гонконгский доллар
|1 HKD
|0.2174
|1 индийская рупия
|1 INR
|0.0265
|1 британский фунт стерлингов
|1 GBP
|2.2756
|100 индонезийских рупий
|100 IDR
|0.0125
|100 иранских риалов
|100 IRR
|0.0042
|1 шведская крона
|1 SEK
|0.2016
|1 швейцарский франк
|1 CHF
|1.7249
|1 израильский шекель
|1 ILS
|0.4851
|1 канадский доллар
|1 CAD
|1.3217
|1 кувейтский динар
|1 KWD
|
5.6282
Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər