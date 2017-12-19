Официальный курс маната к мировым валютам на 19 декабря

2017-12-19 10:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 декабря установлен на уровне 1,7001 и 2,0048 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.