Западная область Казахстана снизила уровень зависимости от импорта из России

2017-12-19 10:30 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - С начала текущего года в торговле с Россией у Атырауской области Казахстана объемы экспорта превысили объемы импорта.

«Устойчивое увеличение экспорта в Россию при одновременном снижении импорта отмечается с начала текущего года. Так, с января по сентябрь общий товарооборот между двумя странами составил 13,5 миллиарда долларов, обеспечив рост на 36,3 процента к соответствующему периоду 2016 года. В том числе экспорт товаров составил 12,2 миллиарда долларов, увеличившись на 48 процентов по сравнению с 9 месяцами прошлого года. Импорт составил 1,2 миллиарда долларов - снизившись на 77,9 процента», - сообщила заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Карлыгаш Бекбаева, передают казахстанские СМИ.

Между тем, снижение импорта из соседней страны в первую очередь связано с тем, что в Казахстане, в том числе и в Атырауской области, открылось много импортозамещающих предприятий, производящих продукцию, ранее приобретаемую в России.