Имущество некоторых банков выставляется на продажу

2017-12-19 10:50 | www.oxu.az | 6

Фонд страхования вкладов выставляет на продажу путем аукциона движимое и недвижимое имущество, находящееся на балансе ряда банков, находящихся в процессе ликвидации.

Как сообщили Oxu.Az в Фонде, в частности, на аукцион выставляются один автомобиль Daewoo Nexia, шесть Mitsubishi Lancer, шесть Toyota Corolla , одна Toyota Avalon, три Hyundai Accent, один Fiat Doblo Cargo и один Mersedes-815, два банкомата и один эмбоссер, находящиеся на балансе ЗАО Bank Standart.

Кроме того, на торгах будут проданы автомобили Ford Focus, Mitsubishi Pajero и два эмбоссера, принадлежащие ликвидируемому ОАО Atrabank.

Помимо этого, на аукцион выставляется нежилой участок на балансе ОАО Kredobank и дачный дом, принадлежащий ОАО Texnikabank.

Аукцион пройдет 16.01.2018 в открытой форме на азербайджанской товарно-сырьевой бирже по адресу: Баку, улица И.Идаятзаде,156 (20A), 1933 квартал и начнется в 11:00.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке http://www.birjanews.az/store/mantlrin-sigortalanmasi-fondu или по номерам 566-70-25, 566-79-67.

Э.Ш.

