Россия передала Таджикистану партию военного оборудования

2017-12-19 10:34 | www.trend.az | 6

Очередная партия российского военного и военно-технического оборудования - танки, вертолеты, гаубицы, зенитные установки - была передана 19 декабря в Душанбе вооруженным силам Таджикистана (ВС) для охраны границы с Афганистаном, сообщает ТАСС.

"Передаваемое вооружение и военная техника позволят расширить возможности вооруженных сил Таджикистана по отражению террористической угрозы, создать надежный заслон на таджикско-афганской границе", - сказал на церемонии передачи начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

"Укрепление Вооруженных сил Таджикистана является для нас приоритетом, а наши дружеские союзнические отношения рассматриваем в качестве важного фактора региональной стабильности", - сказал он.

По его словам, Таджикистан всегда может рассчитывать на поддержку России в сфере обеспечения безопасности. "Вооруженные силы наших стран должны быть готовы к любому варианту развития ситуации, в том числе и негативному", - сказал Кшимовский.