Вице-президент: ВБ готов гарантировать инвестиции в новые проекты в Азербайджане (Эксклюзив) (ФОТО)

2017-12-19 10:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA, входит в группу Всемирного банка) ищет новые проекты для поддержки экономического развития в Азербайджане.

Об этом в интервью Trend сказала исполнительный вице-президент группы Всемирного банка (ВБ) и исполнительный директор MIGA Кейко Хонда, находящаяся с первым визитом в Баку.

По ее словам, в настоящее время группе Всемирного банка нужны хорошие прибыльные проекты, которые также соответствуют экологическим и социальным стандартам банка.

“В мире не так много проектов, которые соответствуют всем этим требованиям. Одним из подходящих под эти стандарты проектов является TANAP (Трансанатолийский трубопровод), являющийся частью "Южного газового коридора”. Мы уже предоставили гарантию под кредит для TANAP. Поэтому мы приехали в Азербайджан, чтобы еще раз продемонстрировать нашу поддержку данному проекту, а также для того, чтобы найти новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном”, - сказала Хонда.

По ее словам, MIGA предлагает два различных продукта, один из которых - гарантирование инвестиций в проекты для государственного сектора, а второй - предоставление гарантий под проекты частного сектора.

“Первый инструмент мы уже используем в рамках проекта TANAP. Что касается второго инструмента, то мы можем гарантировать инвестиции различных частных компаний, выходящих на азербайджанский рынок. MIGA гарантирует от таких рисков, как волатильность курса валюты и ограничения на ее трансферы, расторжение контракта со стороны государства, конфискация и некоторых других рисков”, - сказала исполнительный директор MIGA.