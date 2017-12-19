В Азербайджане большинство детей в возрасте 0-6 лет не получают дошкольного образования

2017-12-19 11:06 | www.apa.az | 7

«Согласно соответствующему решению на государственном уровне, дети в возрасте 5-6 обеспечиваются подготовкой к школе. Большинство детей от 0 до 6 лет остаются без дошкольного образования».



Как сообщает АПА, об этом написано в итоговом отчете «Проект по привлечению детей 3 и 4 лет к дошкольному образованию» Института образования.

В отчете отмечается, что в результате проведенных мероприятий увеличилось число получающих образование, однако эта цифра все еще не находится на желаемом уровне, уступает показателям других стран.

Обнародованы также проблемы, связанные с дошкольным образованием. Отмечается, что в селах только 7% детей в возрасте 1 – 5 обучаются в дошкольных учреждениях, в городах -21% .



«Дошкольные группы не увеличивают охвата дошкольной подготовки всех детей, многие все еще остаются за пределами школы», - говорится в отчете.