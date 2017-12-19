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В Азербайджане большинство детей в возрасте 0-6 лет не получают дошкольного образования

2017-12-19 11:06 | www.apa.az | 7

«Согласно соответствующему решению на государственном уровне,  дети в возрасте 5-6 обеспечиваются подготовкой к школе. Большинство детей от 0 до 6 лет остаются без дошкольного образования». 

 
Как сообщает АПА, об этом написано в итоговом отчете «Проект по привлечению детей 3 и 4 лет к дошкольному образованию» Института образования.

В отчете отмечается, что в результате проведенных мероприятий  увеличилось число получающих образование, однако эта цифра все еще не находится на желаемом уровне, уступает показателям других стран. 

Обнародованы также проблемы, связанные с дошкольным образованием. Отмечается, что в селах  только  7% детей в возрасте  1 – 5  обучаются в дошкольных учреждениях, в городах -21% .
 
«Дошкольные группы не увеличивают охвата дошкольной подготовки всех детей, многие все еще остаются за пределами школы», - говорится в отчете.

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