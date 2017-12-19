На автодороге Баку-Губа столкнулись два автомобиля, есть погибшие и раненные

2017-12-19 11:24 | www.apa.az | 4

На автодороге Баку-Губа-РФ произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает северное бюро АПА, происшествие зарегистрировано на 73 км магистрали, на территории поселка Гилези Хызынского район. Столкнулись грузовой автомобиль марки «Shacman» и легковой автомобиль марки «Skoda». В результате аварии погиб Исмаилов Низами Гулу оглу, Джаббарова Сурия Вели гызы получила травму.

По факту следственный отдел Главного управления государственной дорожной полиции возбудил уголовное дело, продолжается расследование.