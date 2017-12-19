Еще одна смерть в Grand Hospital

2017-12-19 10:56 | www.oxu.az | 7

В Баку пациент умер на операционном столе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в столичной клинике Grand Hospital.

Пациент Нурага Гасымов 1962 г.р. умер во время операции коронарного шунтирования.

По факту в Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 124 (убийство по неосторожности).

Отметим, что на днях пациентка той же клиники Grand Hospital, 20-летняя Айшан Мирзоева впала в кому и умерла. Вчера в еще одной столичной клинике MedEra умер Анар Гумбатов 1977 г.р.

Э.Ш.

